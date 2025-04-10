Tonlarca uyuşturucuya koçbaşı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde harekete geçti. İstanbul Başakşehir ve Esenler’de tespit edilen iki uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonun yanı sıra, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ile Diyarbakır’da M.Z.U.’nun elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne ait 4 araç ve 12 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda yapılan aramalarda, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde, yaklaşık 1 ton bonzai üretiminde kullanılabilecek 10 kilogram hammadde ve 1 milyon adet boş uyuşturucu kapsülü ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlarından işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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‘KOÇBAŞLARIMIZLA TANIŞACAKLAR’

Vatan Yerleşkesindeki suç unsurlarını inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul halkı bilmelidir ki, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleri mutlaka koçbaşlarımıza tanışacaklardır. Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, operasyonların gençleri zehir tacirlerinden korumaya yönelik sürdürüldüğünü belirtti.