Tomurcuk gençlerine yeni atölye

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Özel bireylerin rehabilite edilmesi için haftanın her günü farklı bir atölyede ücretsiz çalışma düzenlenmeye başlandı. 6 gönüllü atölyesi bulunan Tomurcuk Vakfı, bu atölyelerde el sanatları, taş objeler ve mum alanında faaliyet gösteriyor. Ayrıca yapılan ürünler, kermes ve organizasyonlarda halkın değerlendirmesine sunuluyor. Tomurcuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esra Şentuna, Kadıköy’de açtığı ‘ESS Ceramics’ adlı seramik atölyesi ile gönüllü atölye sayısını 7’ye çıkardı.