Tomruk temizliği

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk radyo ve NAVTEX yayınları aracılığıyla bölgede seyir yapan gemilere uyarılar yapıldığı belirtildi. Acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarındaki sıkıntıların giderildiği belirtilen açıklamada, denizlerin tomruklardan tamamen arındırılmasıyla da afet öncesi hareketliliğin büyük ölçüde normale döneceği bildirildi.

ÖZEL AĞ ÜRETTİLER

Tomrukları toplamak için çelik tellerden yapılan dev bir ağ imal edildi. 120 metre boyunda ve 3.5 metre derinliğe kadar uzanan çelik ağın her bir gözü ise sadece tomrukları tutması için 40 santimetre açıklıkta yapıldı. Dev çelik ağ klemens kilit yöntemiyle örüldü ve batmaması için mantar kafes borularıyla desteklendi.

Selin ardından Karadeniz kıyısında biriken tomruk ve moloz parçaları, balıkçıları da tedirgin etmeye başladı. Sinop’ta 1 Eylül’de ‘Vira bismillah’ demeye hazırlanan balıkçılar, selle birlikte gelen ve deniz yüzeyini kaplayan parçalardan dolayı ağlarının yırtılabileceğini, bu nedenle denize açılmama durumlarının olabileceğini söyledi.





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