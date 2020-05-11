Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar Google’da Doodle oldu!

Tomris Uyar’ın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tomris Uyar kimdir, sözleri nelerdir? Çağdaş Türk öykücülüğünün öncülerinden yazar Tomris Uyar’u bugün Google doodle yaptı. Önemli isimler için günün anlam ve önemine uygun çalışmalar hazırlayan Google, Tomris Uyar’ı da unutmadı. İşte 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden ünlü yazar ile ilgili merak edilenler…

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003) Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar’ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

ESERLERİ

İpek ve Bakır (1971),

Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi (1973),

Dizboyu Papatyalar (1975),

Gündökümü 75 (1977),

Yürekte Bukağı (1979),

Yaz Düşleri, Düş Kışları (1981),

Sesler, Yüzler ve Sokaklar (1981),

Gece Gezen Kızlar (1983),

Rus Ruleti, Dön Geri Bak (toplu hikâyeler, 1985),

Günlerin Tortusu (1985),

Yaza Yolculuk (1986),

Yazılı Günler (1989),

Sekizinci Günah (1990),

Otuzların Kadını (1992),

Aramızdaki Şey (1997),

Yüzleşmeler: Bir Uyumsuzun Notlan (2000),

Güzel Yazı Defteri (2002).

Gündökümü I ve Gündökümü II (2003).