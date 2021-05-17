Tomris Cesuroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tomris Cesuroğlu, yapmış olduğu açıklamalar ve katıldığı televizyon programları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tıp Doktoru olarak kariyerine adım atan Tomris Cesuroğlu, yapmış olduğu çalışmalarla Hollanda'da kariyerini sürdürme kararı aldı. Peki, Tomris Cesuroğlu kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Tomris Cesuroğlu 1978 Ankara doğumludur. 1989-1996 yılları arasında Mersin İçel Lisesi'nde eğitim gördü. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1999-2001 yılları arasında Uluslararası Tıp Öğrencileri Dernekleri Federasyonu bünyesinde faaliyetlerde bulundu.
Kişiselleştirilmiş sağlık bakımı uygulamalarının Avrupa'daki sağlık sistemleri ve politikalarına entegrasyonu üzerine Maastricht Üniversitesi'nde eğitim gördü. Horizon 2020 projesi kapsamında Hibe Teklifleri için Uzman Değerlendiriciliği yapmaya başladı.
2020 yılında sivil toplum, COVID-19 salgını nedeniyle bir yıldan uzun süredir büyük ölçüde kapalı olan ilkokulları açma girişimi amacıyla Okulları Açalım Çalışma Grubu'nu kurdu.
2021 yılında ise Hollanda'da Athena Enstitüsünde Doçent olarak görev almaya başladı.
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