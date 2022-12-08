Tombili yuvaya döndü

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Kadıköy Ziverbey’deki Tombili’nin heykeli, önünde bulunduğu apartmanın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle, 2017 yılında sökülerek korumaya ve bakıma alınmıştı.

Bakımı yapılan heykel, yenilenmiş kaidesi ve tabelasıyla eski yerine monte edildi. Tombili, Kadıköy’de bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile internet fenomeni haline gelmiş ve 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. ‘Anadolu Kedisi Projesi’ tarafından Change.Org’ta başlatılan kampanyada toplanan 20 bin imza sonrasında Kadıköy Belediyesi harekete geçmiş ve Tombili’nin bir heykelini yaptırmıştı.