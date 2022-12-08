Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tombili yuvaya döndü

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Tombili#Heykel
Tombili yuvaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

İstanbul Kadıköy’de bir kaldırım taşında verdiği pozla tanınan kedi Tombili’nin bakıma alınan heykeli, belediye tarafından onarıldıktan sonra yerine monte edildi...

Haberin Devamı

Kadıköy Ziverbey’deki Tombili’nin heykeli, önünde bulunduğu apartmanın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle, 2017 yılında sökülerek korumaya ve bakıma alınmıştı.

Tombili yuvaya döndü

Bakımı yapılan heykel, yenilenmiş kaidesi ve tabelasıyla eski yerine monte edildi. Tombili, Kadıköy’de bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile internet fenomeni haline gelmiş ve 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. ‘Anadolu Kedisi Projesi’ tarafından Change.Org’ta başlatılan kampanyada toplanan 20 bin imza sonrasında Kadıköy Belediyesi harekete geçmiş ve Tombili’nin bir heykelini yaptırmıştı.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Tombili#Heykel

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya
Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya
Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka