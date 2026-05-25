TOMA’nın üstüne çıktı

Özel ardından da kurmayları ve partililerle birlikte Meclis’e yürüdü. Sıkılan gazdan Özel’in de etkilendiği gözlendi. Özgür Özel yürüyüş sırasında yol kesilince bir polis TOMA’sının üstüne de çıktı.

PARTİ FİİLEN KAPANMIŞTIR

Partililer ve vatandaşlarla birlikte Meclis’e yürüyen Özel, Milli Egemenlik Parkı’nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hani diyor ya birileri ‘arının’ diye… Onların sıktırdığı bibergazından, yağan yağmurun altında arındık. Dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacağımız hiçbir şeyimiz yoktur. Dün abi dediğine bugün kötü laf etmeyen Özgür sıktım dişimi sıktım ama artık yeter. Beni acıyla, baskıyla terbiye edemezler dayaktan yılmam. Asla bir daha mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem.”

Özel, daha sonra TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, şunları söyledi: “CHP’nin 40 gün içinde bir kurultay yapması noktasında hem grupta bir mutabakat var hem toplumda inanılmaz bir talep var. Zaman geçirmeden kurultay yapacaklarını ilan etsinler.

(Kurultay tarihi ilan edilmezse, bundan sonrası için ne olacak) Onunla ilgili siyasi partiler kanununun, tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız. İmza toplayacağız, Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağıracağız, Parti Meclisi’nde karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa onu yapacağız. Parti şu an fiilen kapanmıştır”

Polis ekipleri Meclis kavşağında TOMA’larla yolu kesince Özgür Özel TOMA’ya tırmandı. Özel, barikatın açılmasıyla birlikte Meclis Parkı’nda partililere hitap etti.