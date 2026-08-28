Tolga Akış tutuklandı

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Menajer Tolga Akış, ‘müstehcenlik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akış, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Akış, ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan tutuklandı.

Sevk yazısında, Manifest grubunun yapımcısı Tolga Akış’ın, grubun eylem ve hareketlerinin sorumlusu olduğu belirtildi.

‘SORUMLULUĞUM YOK’

6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftlikpark’ta gerçekleşen daha sonra Manifest grubunun üyesi olan yedi kişinin yargılandığı dava dosyasında şüpheli olmadığını belirten Tolga Akış savcılık ifadesinde, “Buradaki grubun dans figürleri benim yönetimimde gerçekleşmedi. Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir. Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.