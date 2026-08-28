×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tolga Akış tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Müzik#Tolga Akış#Manifest Grubu
Tolga Akış tutuklandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

MANİFEST müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menajer Tolga Akış, ‘müstehcenlik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akış, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Akış, ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan tutuklandı.

Sevk yazısında, Manifest grubunun yapımcısı Tolga Akış’ın, grubun eylem ve hareketlerinin sorumlusu olduğu belirtildi.

‘SORUMLULUĞUM YOK’

6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftlikpark’ta gerçekleşen daha sonra Manifest grubunun üyesi olan yedi kişinin yargılandığı dava dosyasında şüpheli olmadığını belirten Tolga Akış savcılık ifadesinde, “Buradaki grubun dans figürleri benim yönetimimde gerçekleşmedi. Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir. Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.      

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müzik#Tolga Akış#Manifest Grubu

BAKMADAN GEÇME!