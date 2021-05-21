Tolga Akış kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son zamanların en çok dinlenen sesi olan Zeynep Bastık kadar evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Tolga Akış da merak ediliyor. Tolga Akış, aynı zamanda Zeynep Bastık'ın menajerliğini yapıyor. Peki, Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış kimdir?

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış 1984 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite için geldiği istanbul’da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.



İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış’ın önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Aynı zamanda nişanlısının menajerliğini yapan Tolga Akış,

Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.

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