Tolerans ne demek? Tolerans nedir? Tolerans TDK kelime anlamı

Belli başlı bazı farklı anlamları ile beraber tolerans gündelik yaşamda çok fazla yerde kullanılmaktadır. Ancak genel olarak TDK açısından, ‘Hoşgörü ile beraber bir işlem sırasında izin verilen hata sınırı’ biçiminde karşılık bulunmaktadır.

Tolerans Ne Demek?

Tolerans kelimesi değişik anlamları ile beraber ve her anlamı üzerinden Türkçede çok fazla kullanılmaktadır.

- Hoşgörü,

- Bir işlem esnasında izin verilmiş olan hata sınırı,

Kullanılacak olan alana bağlı şekilde tolerans kelimesi oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Örneğin gündelik yaşamda bir hoşgörü amaçlı kullanırken yapılan bir işlem esnasında en yüksek hata sınırı şeklinde ifade edilebilir. Aynı zamanda çok hücreliler ile beraber farklı canlıların ilaçlara karşı gösterdiği direnç sınırı şeklinde de ifade edilmektedir. Bu doğrultuda tıp alanında daha birçok değişik nokta için sınır çizgisi olarak kullanılır.

Türkçede halk arasında özellikle hoşgörü sınırı şeklinde ifade etmek mümkündür. Yani bir kişinin herhangi bir duruma karşı gösterdiği sabır olarak da dile getirilebilir.

‘’Buraya kadar tolerans gösterdim, ancak bundan sonrası için İzin veremem.’’

Bu şekilde amaca uygun değişik cümlelerde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Aynı zamanda alana uygun şekilde diğer anlamları üzerinden de ele almanız mümkün.