Tokyo’dan gidene teşvik

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Buna göre Tokyo’dan taşınacak her aileye, çocuk başına 1 milyon yen (145 bin TL) para verilecek. Taşınan ailelerin teşvik ödemesini aldıktan sonra taşındıkları bölgede en az 5 yıl yaşamaları ve aileden bir kişinin çalışması zorunluluğu bulunuyor. Belirtilen süreden önce Tokyo’ya dönenler ise teşvik ödemesini iade etmek zorunda kalacak. Tokyo’daki nüfus yoğunluğunu düşürmek için yürütülen bu kampanyada daha önce verilen teşvik 300 bin yendi. Kampanya dahilinde geçen yıl Tokyo’nun nüfusu ilk kez düşürüldü.