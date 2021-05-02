Toksik olumluluk nedir? ALES'e toksik olumluluk sorusu damga vurdu

Toksik olumluluk pozitiflik kavramı, adının da çağrıştıracağı üzere, yıkıcı bir durum yaşandığında, bu durumun getirdiği yıkıntıları görmezden gelip zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabası olarak adlandırılabilir. Toksik yani zehirli iletişim olan yerde sevgi yeşermiyor.

Toksik Olumluluk Davranışları



Gerçek duygularınızı görmezden gelmek, küçümsemek veya reddetmek.

Duygularınızdan ötürü kendinizi zayıf hissetmek

Gerçek duygularınızı bir maskeyle örtmek ve hislerinizin tam tersi davranmak.

Olumsuz duygulara sahip kişileri küçümsemek ve onları zayıf görmek

Gerçek sorunu, acıyı, hayal kırıklığını kabul etmeyerek başkasının deneyimini geçersiz kılmak.





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara