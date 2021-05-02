Toksik olumluluk nedir? ALES'e toksik olumluluk sorusu damga vurdu
ALES'e toksik olumluluk sorusu damga vurdu. 2 Mayıs'ta gerçekleşen ALES sınavı ardından toksik olumluluk sınavının tanımı merak konusu oldu. Peki, toksik olumluluk nedir? Hangi davranışlar toksik olumluluk içerisinde değerlendirilebilir?
Toksik olumluluk pozitiflik kavramı, adının da çağrıştıracağı üzere, yıkıcı bir durum yaşandığında, bu durumun getirdiği yıkıntıları görmezden gelip zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabası olarak adlandırılabilir. Toksik yani zehirli iletişim olan yerde sevgi yeşermiyor.
Toksik Olumluluk Davranışları
Gerçek duygularınızı görmezden gelmek, küçümsemek veya reddetmek.
Duygularınızdan ötürü kendinizi zayıf hissetmek
Gerçek duygularınızı bir maskeyle örtmek ve hislerinizin tam tersi davranmak.
Olumsuz duygulara sahip kişileri küçümsemek ve onları zayıf görmek
Gerçek sorunu, acıyı, hayal kırıklığını kabul etmeyerek başkasının deneyimini geçersiz kılmak.
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