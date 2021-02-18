Tokkal Ailesi evlerinde katledildi: İlk şüpheli oğlu

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal’ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkânını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu. Polis, apartmanın giriş katında işyerleri bulunan çiftin komşularının ifadesine de başvurdu. Komşular polise, “Bir hafta oldu bu eve taşınalı. Biz ‘Yerleşiyorlar’ diye düşündük. Çok ses geldi, eşyaların sesleri. Sonrasında kapı sertçe çarpıldı ve biri koşar adımlarla aşağı indi. Böyle bir şey olabileceği aklımıza gelmedi” dedi.

İKİNCİ EVLİLİKLERİYDİ

Yapılan araştırmalar sonunda İlkay Tokkal ile Emel Tokkal’ın ikinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlu B.C. Tokkal (19) ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D.’yi sabaha karşı saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

‘KAPIDA HERHANGİ BİR ZORLAMA YOKTU’

Kapıyı polis eşliğinde açan çilingir Ahmet Boz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gazdan zehirlenmişler veya tatile gitmişlerdir diye düşündük. Kapıyı biraz yoklayınca İlkay abinin yerde cansız bedenini gördüm. Bu insanlık dışı bir durum, sabaha kadar uyuyamadım. Cesedi kapının arkasına düşmüş. Kapıyı hemen örttüm. Çünkü yakınları içeri girmeye kalktı. Kapıda herhangi bir zorlama yoktu. Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. İlkay abi çok iyiydi, çok sevecen biriydi, herkesin yardımına koşardı. İçeride arbede yaşanmış. Kapısı bile kırıktı içerideki odanın.”

3 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Enişte Erhan Türk, İlkay Tokkal’ın yaklaşık 3 ay önce babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini belirterek, “İlkay’ın hiçbir sıkıntısı yoktu. Olsa ben mutlaka bilirdim. Sürekli görüşürdük. Oğlu ile yaşadığı sıkıntısı abartılacak gibi değil. Baba-oğul ilişkisi iyiydi. Eşi ve ailesiyle çocuk gibi sohbetleri vardı” dedi. Tokkal Ailesi’nin akrabası ve avukatı Tolga Şıray ise “Otopsi yapılıyor. Olay bir cinayet. Failin kim olduğu belli değil. Bazı mecralarda yanlış isimler belirttiler. Kimseyi bu şekilde itham etmek doğru değil. Soruşturma halen sürüyor” diye konuştu.

NE OLMUŞTU

İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal’ın İzmir’de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, önceki gün telefonla annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri telefon dükkânları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde, İlkay Tokkal (42) ve Emel Tokkal (41) ile çocukları Ali Doruk (4) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.