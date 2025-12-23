Ev hayali kuran vatandaşlara tuzak: TOKİ'nin kampanyasını alet ettiler! Milyonlarca liralık vurgun: 19 şüpheli gözaltında

Haberin Devamı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kampanyasını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı.

TOKİ'NİN SİTESİ BİREBİR KOPYALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin TOKİ’nin resmi internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları yönlendirdikleri tespit edildi.

Dolandırıcıların, sahte siteler aracılığıyla konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın organize şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine Osmaniye polisi operasyon için harekete geçti. Bu çerçevede, Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'İlk Evim' kod adlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, sorgusu sürüyor.