TOKİ'nin 2020 kurasında para iadesi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında yapılan kuralarda adı çıkmayan ve hak sahibi olamayan vatandaşlar, gerekli prosedürü uygulayarak ücret iadelerini kolayca alabilir. İşte, TOKİ ücret idaesi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.