TOKİ Silivri kura çekilişi sonuçları canlı yayını!
TOKİ Silivri Alipaşa Mahallesi kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleşiyor. Toplam 758 adet konut ve 24 adet dükkanın kura ile satışa sunulacağı TOKİ Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bulunan konut ve dükkanlar, 4 Haziran Cuma günü sahiplerini bulacak. TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayını internet üzerinden takip edilebilecek. İşte, TOKİ Silivri kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayını ile konutlar sahibini bulacak. Kura çekilişi sonucunda konutu belirlenen İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 1. ve 2. Etap Projeleri hak sahipleri T. Halk Bankası A.Ş. Silivri Şubesinde, İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 3. Etap Projesi hak sahipleri T. Halk Bankası A.Ş. E-5 Şubesinde ilan edilecek Sözleşme İmzalama Programında belirtilen tarihte sözleşme imzalayacaktır.
TOKİ SİLİVRİ CANLI YAYIN KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayınla devam ediyor. Kuranın tamamlanmasıyla birlikte nihai sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.
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