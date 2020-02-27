TOKİ Muğla kura çekimi tarihi ne zaman? 2020 TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen TOKİ kura çekilişlerinde İzmir'in ardından Muğla için heyecan başladı. E devlet TOKİ sorgulama sayfası üzerinden açıklanan isim listesi, Muğla'da TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Muğla TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

500 konut kapsamında Muğla TOKİ kuraları, 28 Şubat Cuma günü çekilecek. Muğla TOKİ kuraları noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

TOKİ KONUTLARI İÇİN SÖZLEŞMEDE İSTENEN BELGELER NELER?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),

2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge

TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?

√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.