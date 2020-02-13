TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 2020 kura çekilişi için 28 Şubat detayı

260 projenin inşa edileceği TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişi araştırmaları devam ediyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığının da içerisinde bulunması beklenen TOKİ kura çekilişi organizasyonu, Elazığ'daki yaraların sarılmasıyla birlikte büyük bir organizasyon ile gerçekleşecek. 81 ilde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için ev sahipleri belirlenecek ve kura sonuçları bilgisine göre işleme alınacak. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 100 bin sosyal konut için kura çekilişi bilgileri



100 BİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



TOKİ sosyal konut kura çekilişinin şubat ayında gerçekleşecek olacağının bildirilmesi, başvuruda bulunan kişilerde beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda.



Peki, 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

Ev sahibi olabilmek için TOKİ kura çekilişi başvurusunda bulunan 1 milyon 211 bin 518 kişi, internet üzerinden kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Elazığ'da meydana gelen elim deprem hadisesi sonrasında bölgede çalışmalarına başlayan TOKİ, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kura sonuçları için işlemlerine başlayacak. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ 2020 kura çekilişi hakkında vatandaşların merakla araştırdığı bazı bilgiler

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