TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ kura sonuçları için heyecan giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Son dakika açıklamasında kura çekilişlerinin yeniden başlayacağı açıklandı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.