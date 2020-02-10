TOKİ kura sonuçları için gözler o güne çevrildi! Resmi açıklama geldi mi?

Başvuruları ocak ayında alınan TOKİ sosyal konut kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında ilgi gören TOKİ konutları, hak sahibi belirleme kurasıyla sahiplerine ulaşacak. Vatandaşlar projeye başvuru için 500 ila 1000 lira değişen oranda ücret ödemişti. Kura sonrası hak kazanamayanlar ödediği parayı geri alabilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte 2020 TOKİ kura sonuçlarında son durum...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından, aksilik olmaması halinde aynı günün akşamında erişime açılmaktadır. Kuraya katılan vatandaşlar, TC Kimlik Numarası ile sonuçları Toplu Konut İdaresi'nin belirlediği sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat tarihine kadar açıklanmış olması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları için bu yıl E-Devlet entegrasyonu sağlanmaz ise sonuçlar kurumun resmi internet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alan sorgulama motoru aracılığıyla TC Kimlik Numarası girilerek görüntülenebilecek.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.