TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura çekim tarihi ve isim listesi

Dar gelirli vatandaşlara yönelik inşaa edilen TOKİ'nin sosyal konut projeleri için kura isim listesi e devlet sistemi üzerinden sorgulanıyor. 28 Şubat itibariyle gerçekleşen Muğla Kura çekilişinin ardından, Konya çekiliş tarihi merak edilen konulardan oldu. Peki, Konya TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı çekilişi isim listesi ne zaman yayımlanacak? İşte, 2020 TOKİ Konya çekilişi ile ilgili ayrıntılar.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Konya Selçuklu Ardıçlı çekilişleri 2 Mart 2020 Pazartesi günü gerçekleşecek. Çekiliş saat 10:00'da Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.