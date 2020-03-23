TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama - Konya Meram TOKİ kura çekilişi tamamlandı

TOKİ Konya kura çekimi sonuçları 23 Mart Pazartesi günü pek çok kişinin gündeminde yer yer almaya başladı. Corona virüsü nedeniyle internetten takip edilen canlı Konya TOKİ kura çekiminde 3+1 ve 2+1 olmak üzere 609 konut sahiplerini buldu. Peki, TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları yayımlandı mı? TOKİ Konya kura çekilişi isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili merak edilen detaylar.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

TOKİ Konya Meram kura sonuçları çekilişin ardından sahiplerini buldu. TOKİ'nin Konya Meram'ın Beybes Mahallesi'nde inşa edeceği projede 609 konut çekilişinde isim listesi, kurumun twitter adresinden yaptığı açıklama ile yayımlandı.

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Konya Meram'da yapılacak olan 609 konutumuzun hak sahipleri kura ile belirlendi.



Kura sonuçları için 🔎https://t.co/nH4oCrUE61



Vatandaşlarımıza yeni yuvalarının şimdiden hayırlı olmasını dileriz. 😊 pic.twitter.com/fcvGNuh7zg — TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 23, 2020

TOKİ KONYA 2+1 ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KONYA 3+1 ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KONUTLARI İÇİN SÖZLEŞMEDE İSTENEN BELGELER NELER?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge.

TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?

√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.