TOKİ Konya Akören kura sonuçları açıklandı

Haberin Devamı

TOKİ Konya Akören daireleri için başvuruda bulunan binlerce, vatandaş TOKİ konut kura çekilişine odaklanmıştı. Yayınlanan kura takvimi doğrultusunda TOKİ Konya Akörenkura çekilişinin sonuçları 9 Aralık Perşembe günü paylaşıldı.

TOKİ Konya Akören kuralarıyla ilgili; "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa ettirilen Konya Akören 3. Etap 219 Adet Konut Projesi kapsamında; 2+1 nitelikli 80 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplamda 98 adet konutun kuralı satışına ilişkin 22 Kasım – 03 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurular toplanmış olup, başvuru sahipleri arasından Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası 09 Aralık 2021 Pazartesi günü, Saat 11:00’de gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.” açıklamasında bulunmuştu.