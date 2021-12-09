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TOKİ Konya Akören kura sonuçları açıklandı

#TOKİ#TOKİ Konya#TOKİ Konya Kura
TOKİ Konya Akören kura sonuçları açıklandı

Konya Akören TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. 2+1 nitelikli 80 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplamda 98 adet konutun sahibi belirlendi. Akören TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar, isim listesini inceliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek.

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TOKİ Konya Akören daireleri için başvuruda bulunan binlerce, vatandaş TOKİ konut kura çekilişine odaklanmıştı. Yayınlanan kura takvimi doğrultusunda TOKİ Konya Akörenkura çekilişinin sonuçları 9 Aralık Perşembe günü paylaşıldı.

TOKİ Konya Akören kuralarıyla ilgili; "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa ettirilen Konya Akören 3. Etap 219 Adet Konut Projesi kapsamında; 2+1 nitelikli 80 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplamda 98 adet konutun kuralı satışına ilişkin 22 Kasım – 03 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurular toplanmış olup, başvuru sahipleri arasından Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası 09 Aralık 2021 Pazartesi günü, Saat 11:00’de gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.” açıklamasında bulunmuştu.

 

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