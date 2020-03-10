TOKİ Kocaeli kura çekimi ne zaman? Kocaeli İzmit TOKİ kura çekilişi isim listesi ne zaman yayımlanır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde başvuruları alınan TOKİ Kocaeli çekilişi için geri sayım devam ediyor. Daha önce başvurularını yaparak kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar TOKİ Kocaeli kura sonuçları ve isim listesinin ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Kocaeli İzmit kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİM TARİHLERİ

Kocaeli İzmit ilçesi TOKİ kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 10:00 ve 13:00'te yapılacak. Kura çekimi Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kocaeli Gebze TOKİ kura çekimi 12 Mart Perşembe günü, saat 11:00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Kocaeli Körfez TOKİ kura çekilişi ise 13 Mart Cuma günü saat 10:00 ve 13:00'te Derince Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları ve isim listesi düzenlenen çekilişin ardından e devlet sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.

TOKİ KONUT ALMA HAKKI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.