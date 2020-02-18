TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman? TOKİ Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan kura tarihi

TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi belirlendi. TOKİ kura takviminin belli olmasıyla birlikte Kayseri kura tarihi de yoğun şekilde sorgulanıyor. TOKİ'nin Kocasinan, Melikgazi ve Sarıoğlan ilçelerinde yapacağı konutlar için binlerce başvuru yapılmıştı. İllerde olduğu gibi ilçelerde de TOKİ kura çekiliş tarihi değişiklik gösteriyor. Peki, Kayseri’nin ilçelerinde kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ Kayseri sosyal konut kura çekimiyle ilgili detaylar…

KAYSERİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ



Kayseri’nin ilk kurası 550 konut için 2 Mart tarihinde gerçekleşecek. Kura çekimi, Melikgazi Mimar Sinan’da yer alan 700 konut için 3 Mart, Sarıoğlan’daki 230 konut için 22 Haziran, yine Melikgazi Gazeteciler Cemiyeti 386 konut için 23 Haziran’da yapılacak.

HER İL İÇİN AYRI TARİHLER



Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.



Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılaca

Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade imkanı

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.



Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.