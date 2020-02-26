TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir canlı yayın saat kaçta başlayacak?

'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi. Karabağlar ilçesindeki konutlar için yapılan kura çekiminin ardından bu kez gözler Seferihisar kura çekimine çevrildi. Peki, TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi ne zaman? Canlı yayın saat kaçta başlayacak?

TOKİ tarafından yürütülen 'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde, Seferihisar ilçesine yapılacak konutlar için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Kuraya katılım için başvurularını tamamlayan vatandaşlar da kura çekimine odaklandı. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

TOKİ'nin Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilecek olan 1.000 konut projesi için kuralar, 25 Şubat Salı saat 11:00'de başladı. Kura çekimi Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ'DEN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

TOKİ kura çekilişi için sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın talebine yönelik resmi hesaptan yanıt gecikmedi. TOKİ kura çekilişi için canlı yayın talebine, "Kura çekilişlerine yönelik detaylı bilgilendirme web sayfamız //toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir." yanıtı verildi.