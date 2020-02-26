TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir canlı yayın saat kaçta başlayacak?
TOKİ 2020 çekilişi İzmir Seferihisar kuraları için geri sayım devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında düzenlenecek olan İzmir kuraları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, noter huzurunda TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilecek. TOKİ çekimi İzmir kura listesi ise daha sonra yayınlanacak. Peki, TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir canlı yayın saat kaçta başlayacak? İşte, TOKİ İzmir kura çekimi ile ilgili detaylar.
'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi. Karabağlar ilçesindeki konutlar için yapılan kura çekiminin ardından bu kez gözler Seferihisar kura çekimine çevrildi. Peki, TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi ne zaman? Canlı yayın saat kaçta başlayacak?
TOKİ tarafından yürütülen 'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde, Seferihisar ilçesine yapılacak konutlar için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Kuraya katılım için başvurularını tamamlayan vatandaşlar da kura çekimine odaklandı. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
TOKİ'nin Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilecek olan 1.000 konut projesi için kuralar, 25 Şubat Salı saat 11:00'de başladı. Kura çekimi Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.
TOKİ'DEN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI
TOKİ kura çekilişi için sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın talebine yönelik resmi hesaptan yanıt gecikmedi. TOKİ kura çekilişi için canlı yayın talebine, "Kura çekilişlerine yönelik detaylı bilgilendirme web sayfamız //toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir." yanıtı verildi.
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