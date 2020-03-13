TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul Tuzla Arnavutköy Başakşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ tarafından inşa edilen 100 Bin Konut Projesi kapsamında TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi kurumun internet sitesinden yayımlandı. İstanbul Tuzla Arnavutköy Başakşehir olmak üzere farklı etaplar halinde yapılacak olan TOKİ Kura çekimi canlı yayınla internet üzerinden izlenecek ve çekiliş sonrası isim listesi e devlet sorgulama ekranından erişime açılacak. Gözler şimdi TOKİ İstanbul kura çekilişinde. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul Tuzla Arnavutköy Başakşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen TOKİ kura çekilişlerinde Kocaeli'nin ardından gözler İstanbul kura çekiliş tarihine çevrildi. İstanbul TOKİ kura çekilişi 4 gün olmak üzere ayrı tarihlerde düzenlenecek. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
5 bin 750 konutun ev sahibini bulacağı TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 16 ve 17 Mart'ta saat 11:00 ve 09:00'da düzenlenecek. 3750 konutun ev sahibini bulacağı Arnavutköy ilçesi TOKİ kura çekilişi 18 ve 19 Mart'ta düzenlenecek. İstanbul Başakşehir TOKİ kura çekilişi ise 20 Mart'ta saat 10:00'da internet üzerinden canlı gerçekleşecek.
TOKİ KONUTLARI İÇİN SÖZLEŞMEDE İSTENEN BELGELER NELER?
1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),
2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge
TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?
√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.
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