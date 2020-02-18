TOKİ Gaziantep kura çekimi ne zaman? Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı kura tarihi

81 ilin TOKİ kura çekiliş tarihinin açıklanması ardından Gaziantep’teki 5 il için de kura tarihi belli oldu. İşte, TOKİ Gaziantep kura çekimi hakkında merak edilenler...



Gaziantep’te 5 il için sosyal konut projesi başlatılmıştı. Gaziantep'ten 69 bin 686 kişi TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunmuştu. 7 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

22000 sosyal konutun inşaa edildiği Şehitkamil ilçesinde kura tarihi 31 Mart olarak belirlendi. 500 konutun inşaa edildiği Nizip ilçesi için kura tarihi 20 Nisan, 400 konutun inşaa edildiği İslahiye ve 200 konutun inşaa edildiği Nurdağı için ise kura tarihi 3 Haziran olarak açıklandı.

HER İL İÇİN AYRI TARİHLER



Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.



Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılaca

Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade imkanı

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.