TOKİ canlı yayını nereden izlenir? TOKİ Manisa ve Denizli kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları canlı yayının nereden izleneceği araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen kura çekimleri internet üzerinden yapılmaya başlandı. 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk kura 10:00’da Manisa Köprübaşı için gerçekleştirildi. İşte diğer kuralar…

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa Köprübaşı kura çekimi 10:00'da yapıldı. Manisa Akhisar kura çekimi saat 11:00'de tamamlandı, Manisa Salihli kurası 13:00’de yapılıyor. Canlı yayını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Manisa Salihli’de inşa edeceğimiz 150 konutumuzun kurası başladı. https://t.co/EzGW37NHFa — TOKİ (@Toki_Kurumsal) April 28, 2020

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TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Denizli Güney kura çekimi 15:00’de yapılacak.