TOKİ başvuru sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? TOKİ İstanbul Tuzla, Arnavutköy kura tarihi ne zaman?

TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde ocak ayı içinde başvurularını yapan vatandaşlar merakla TOKİ çekiliş tarihini sorguluyor. Özellikle kampanyaya en çok talep gelen İstanbul'da vatandaşların gözü TOKİ başvuru sonuçlarının belli olacağı tarihe kilitlendi. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte, o konuya dair merak edilenler.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları için duyuru ekranından yapılacak olan açıklama merakla beklenmeye devam ediliyor. En çok başvurunun İstanbul ili için yapıldığı 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi, bakanlık yetkililerinin belirlediği tarihte canlı yayın ile gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları ise o günün akşamı kurumun resmi intenret sitesi ya da E-Devlet kanalı ile sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat tarihine kadar açıklanmış olması bekleniyor.

TOKİ başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları için bu yıl E-Devlet entegrasyonu sağlanmaz ise sonuçlar kurumun resmi internet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alan sorgulama motoru aracılığıyla TC Kimlik Numarası girilerek görüntülenebilecek.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'dan itibaren başvuru almaya başlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu. Kesin tarih belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TOKİ EVLERİ İÇİN ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alınmaya başlandı.

Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.