TOKİ Ankara kura sonuçları açıklanıyor – Ankara Sincan sosyal konut kura çekilişi saat kaçta?

Türkiye'nin dört bir yanında ilgi gören TOKİ sosyal konut projelerine en çok başvuru yapılan illerden biri de Ankara olmuştu.18 bin 38 kişi başvuruda bulunduğu Ankara sosyal konutları için hak belirleme kurası bugün yapılacak. Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Ankara Sincan Saraycık kura çekilişi, Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda saat 10:00'da yapılacak çekilişte 2+1 kurası düzenlenecek. Saat 14.00'da yapılacak çekilişte ise 3+1 kurası gerçekleşecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Ankara TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.