TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ Sincan Beypazarı Nallıhan Bala ve Haymana kura çekiliş tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen Ankara'nın beş farklı ilçesi için kura çekim tarihi belli oldu. İşte, TOKİ Ankara kura çekimi hakkında merak edilenler...

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Beypazarı ve Nallıhan kuram çekimi 13 Mayıs'ta yapılacak. Bala ve Haymana ilçeleri için kura çekim tarihi ise 20 Mayıs 2020 olarak belirlendi.

HER İL İÇİN AYRI TARİHLER

Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.