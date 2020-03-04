TOKİ Aksaray çekilişi ne zaman saat kaçta? TOKİ Aksaray 372 konut projesi kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanır?

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun inşaa edilen TOKİ kura çekimi devam ediyor. Kayseri'de yapılan TOKİ kura çekilişi sonrası gözler Aksaray kura çekim tarihine çevrildi. E-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan TOKİ Aksaray kura sonuç listesini bekleyenler, TOKİ canlı çekilişini kurumun sosyal medya hesaplarından takip edecek. 260 adet 2+1, 112 adet 3+1 toplam 372 konut, Aksaray TOKi çekilişin ardından imzalanan sözleşmeler ile sahiplerini bulacak.Peki, 2020 TOKİ Aksaray kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 TOKİ Aksaray kura çekim tarihi.

TOKİ AKSARAY ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin Akasaray Merkez çekilişleri 5 Mart 2020 Perşembe günü gerçekleşecek. Çekiliş saat 11:00'de Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.