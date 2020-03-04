TOKİ 2020 para iadesi nasıl alınır?

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için kura süreci devam ederken, kurada adı çıkmayan vatandaşlar, para iadelerinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.