TOKİ 2020 Bursa kura çekimi ne zaman? TOKİ Bursa Gemlik, İnegör, Yenişehir, Gürsu, Harmancık kura çekiliş tarihi

TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura çekim tarihi belli oldu. Her il için farklı tarihlerde yapılacak kura çekimleri arasında en çok merak edilenlerden biri de Bursa TOKİ kura çekimi. TOKİ'nin Kestel, İnegöl, Gemlik, Yenişehir, Gürsu, Harmancık ve Mustafakemalpaşa konutları için binlerce başvuru yapılmıştı. Peki, TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman?

Dar gelirli vatandaşlara yönelik düzenlenen TOKİ'nin sosyal konut projeleri için kura tarihleri belli oldu. TOKİ tarafından yürütülen Bursa'nın farklı ilçeleri için sosyal konut projelerinde kura çekim tarihi belli oldu. İşte, TOKİ Bursa kura çekimi hakkında merak edilenler...

TOKİ'nin Bursa Harmancık konut projesi kura çekimi 10 Haziran'da yapılacak. Mustafakemalpaşa ve Gürsu ilçelerindeki projeler de 24 Haziran'da kura heyecanı yaşanacak.

25 Haziran'da Yenişehir ve İnegöl için kura çekimi yapılacak. Gemlik kura çekimi ise 26 Haziran'da yapılacak ve Bursa için kura heyecanı sona erecek.

Orhaneli ilçesindeki konutlar için ise başvuru sayısı yetersiz olduğundan dolayı kura çekimi yapılmayacak.

HER İL İÇİN AYRI TARİHLER

Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.