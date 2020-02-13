TOKİ 2020 100 bin konut kurası ne zaman çekilir? Gözler o tarihte!

TOKİ 100 bin sosyal konu kura çekilişi için şubat ayına girilmesiyle birlikte araştırmalarda başladı. Resmi merciler tarafından ocak ayı içerisinde yapılan açıklamada 2020 şubat ayında TOKİ kura çekilişi işleminin yapılacağı bilgisi verilmişti. Bununla birlikte TOKİ kura çekilişi için başvuruda bulunan 1 milyon 211 bin 514 kişi kura sonuçları için araştırmalarına yön vermeye başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır ve TOKİ kura çekilişi için beklenen tarih ne zaman olacak? İşte, Elazığ'daki deprem konutlarının inşa sürecinin adından netlik kazanması beklenen TOKİ kura çekilişi için tarih bilgileri



100 BİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



260 projenin inşa edileceği TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişi araştırmaları devam ediyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığının da içerisinde bulunması beklenen TOKİ kura çekilişi organizasyonu, Elazığ'daki yaraların sarılmasıyla birlikte büyük bir organizasyon ile gerçekleşecek. TOKİ sosyal konut kura çekilişinin şubat ayında gerçekleşecek olacağının bildirilmesi, başvuruda bulunan kişilerde beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda.



Peki, 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurularını yapan 1 milyon 211 bin 518 kişi, TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak sorusuna odaklandı. Elazığ'da meydana gelen elim deprem hadisesi sonrasında bölgede çalışmalarına başlayan TOKİ, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kura sonuçları için işlemlerine başlayacak. Peki, TOKİ 2020 100 bin konut kurası ne zaman çekilir? TOKİ sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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