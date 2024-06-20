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Tokat'tan belgeselleri aratmayan görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Erbaa#Manda
Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 12:11

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için gölete giren mandalar, Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Manda çobanlığı yapan 22 yaşındaki Melike Çakır, "Tenlerinden dolayı görünümleri siyah olduğu için güneş onları çarpıyor ve çok fazla daraltıyor. Suya soktuktan sonra rahatlıyorlar. Üzerlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar hem de suya girip serinliyorlar. Göle girdikleri yeri siz de gördünüz. Burayı görenler içeriden timsah çıkacakmış gibi bekliyoruz diyorlar" diye konuştu.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde manda çobanlığı yapan 22 yaşındaki Melike Çakır, sıcaktan bunalan mandalarını gölette serinletiyor. Manaların sürü halinde suya girmesi Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturuyor.

Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler

"TEK EKSİK OLAN TİMSAHLAR"

Mandalarla ilgilenmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Melike Çakır, Afrika'dan tek farklarının timsahlar olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Annem ve ben camızlar ile ilgilenirken babam da tarımla ilgileniyor. Sabah kalkınca ilk önce sağıma başlıyoruz. Sağımdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz. Meraya salıyoruz. Çobanlarımız gün boyu onlarla ilgileniyor. Akşam olduğunda tekrar sağıma alıyoruz. Hayvanların ilk olarak serinlemesini sağlıyoruz.

Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler

Tenlerinden dolayı görünümleri siyah olduğu için güneş onları çarpıyor ve çok fazla daraltıyor. Suya soktuktan sonra rahatlıyorlar. Üzerlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar hem de suya girip serinliyorlar. Burası görünüm olarak her ne kadar Afrika'yı andırsa da Tokat'ta bir yer. Göle girdikleri yeri siz de gördünüz. Burayı görenler içeriden timsah çıkacakmış gibi bekliyoruz diyorlar. Burası Tokat'ın Erbaa ilçesi. Camızlara hep farklı isim verdim. Çok farklı isimleri var. Yontuk ve Cıbır gibi kişisel özelliklerine göre veya görünümlerine göre farklı isimler verdik. Küçüklükten beri onlarla beraber olduğum için farklı bir bağım var"
Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler

Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler

Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler
Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler

Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler

Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler

Tokattan belgeselleri aratmayan görüntüler


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#Tokat#Erbaa#Manda

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