Tokat'tan belgeselleri aratmayan görüntüler

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde manda çobanlığı yapan 22 yaşındaki Melike Çakır, sıcaktan bunalan mandalarını gölette serinletiyor. Manaların sürü halinde suya girmesi Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturuyor.

"TEK EKSİK OLAN TİMSAHLAR"

Mandalarla ilgilenmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Melike Çakır, Afrika'dan tek farklarının timsahlar olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Annem ve ben camızlar ile ilgilenirken babam da tarımla ilgileniyor. Sabah kalkınca ilk önce sağıma başlıyoruz. Sağımdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz. Meraya salıyoruz. Çobanlarımız gün boyu onlarla ilgileniyor. Akşam olduğunda tekrar sağıma alıyoruz. Hayvanların ilk olarak serinlemesini sağlıyoruz.