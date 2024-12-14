Tokat'taki kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti! Kazadan 4 saat önce fotoğraf paylaşmışlar

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 14:12
Tokat’ta dün hafif ticari aracın boş araziye devrildiği kazada hayatını kaybeden 3 kişinin akraba oldukları öğrenildi. 21 yaşındaki Hüseyincan Esetekin’in kazadan 4 saat önce 23 yaşındaki kuzeni Ali Esetekin ve İstanbul’dan kendilerini ziyarete gelen 28 yaşındaki Ali Atlı ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp, “İstanbul’dan ağabeyim gelmiş hoş gelmiş” notunu eklediği öğrenildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat-Turhal kara yolunda meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden Ali Esetekin idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle boş araziye devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı ve Hüseyincan Esetekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Tokat
Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Hüseyincan Esetekin ile Ali Esetekin’in kuzen ve Eren Atlı’nın ise İstanbul’dan kendilerini ziyarete gelen akrabaları olduğu belirtildi.
Bu arada, Hüseyincan Esetekin, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabında 3’ünün de olduğu fotoğrafı paylaşarak, ‘İstanbul’dan Eren ağabeyim gelmiş hoş gelmiş’ notunu eklediği öğrenildi. Fotoğrafta ellerinde içki şişeleri görülen ve kazanın da bu nedenle olduğu değerlendirilen olayda ölenlerin, otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.