Tokat'taki kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti! Kazadan 4 saat önce fotoğraf paylaşmışlar

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat-Turhal kara yolunda meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden Ali Esetekin idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle boş araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı ve Hüseyincan Esetekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Hüseyincan Esetekin ile Ali Esetekin’in kuzen ve Eren Atlı’nın ise İstanbul’dan kendilerini ziyarete gelen akrabaları olduğu belirtildi.

Bu arada, Hüseyincan Esetekin, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabında 3’ünün de olduğu fotoğrafı paylaşarak, ‘İstanbul’dan Eren ağabeyim gelmiş hoş gelmiş’ notunu eklediği öğrenildi. Fotoğrafta ellerinde içki şişeleri görülen ve kazanın da bu nedenle olduğu değerlendirilen olayda ölenlerin, otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.