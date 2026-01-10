×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'taki kan donduran cinayette yeni detaylar! Babasını 'mülk satışı' nedeniyle baltayla öldürmüş... 5 kişi daha gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Cinayet#Zihni Cankurtaran
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 14:28

Tokat’ta 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından 'mülk satışı' tartışmasında baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasının cesedini bir sitenin havuz dairesine saklayıp üzerine kireç döken şüphelinin ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, merkez Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babasına ait gayrimenkullerin satışı nedeniyle tartışma çıktı.

BABASINI BALTAYLA KATLETTİ

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü.  Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini de işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi'ndeki havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı. Şüphelinin, cesedin koku yapmasını önlemek ve gizlemek amacıyla üzerini kireçle örttüğü belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zihni Cankurtaran'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERBabasını öldürüp havuzun deposuna gömdüğünü itiraf ettiBabasını öldürüp havuzun deposuna gömdüğünü itiraf ettiHaberi görüntüle

BURSA'DAKİ KIZLARININ İHBARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Haberin Devamı

Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamayan Bursa’daki kızları, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

SORGUDA KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa Cankurtaran'ı dün gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Cankurtaran'ın ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

Gözden KaçmasınCan Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alındıCan Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Cinayet#Zihni Cankurtaran

BAKMADAN GEÇME!