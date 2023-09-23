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Tokat'taki feci kazada yaralanmıştı! 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası
Tokattaki feci kazada yaralanmıştı 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 15:56

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kavşakta arka arkaya 2 otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Nuğman Akbulut (19), 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Kaza, 14 Eylül'de saat 20.00 sıralarında, D-100 kara yolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan Nuğman Akbulut yönetimindeki plakasız motosiklete, Vedat K. yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsüne bu kez de aynı yöne giden Yunus C. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akbulut, çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza, sanayi sitesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sündüz-Nuri Akbulut çiftinin 4 çocuğundan 1'i olan Nuğman Akbulut, bugün, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Akbulut, yarın ilçeye bağlı Gökal beldesinde toprağa verilecek. 

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası

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