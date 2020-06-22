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Gündem
Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Tokat'ta zorunlu maske uygulaması başladı

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Tokat'ta zorunlu maske uygulaması başladı
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TOKAT'ta kent genelinde bugünden itibaren maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı, Tokat'ta da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 18 Haziran günü alınan karar doğrultusunda bugünden itibaren Tokat genelinde maske kullanma zorunluğu getirildi. Kararla birlikte kent merkezinde maske uygulaması başladı. Kent merkezinde polis ekipleri ve bekçiler kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde denetim yaparak, maskesiz dolaşan vatandaşları uyardı. Genel olarak maske kuralına uyulduğu görüldü.

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