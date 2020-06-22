Tokat'ta zorunlu maske uygulaması başladı

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı, Tokat'ta da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 18 Haziran günü alınan karar doğrultusunda bugünden itibaren Tokat genelinde maske kullanma zorunluğu getirildi. Kararla birlikte kent merkezinde maske uygulaması başladı. Kent merkezinde polis ekipleri ve bekçiler kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde denetim yaparak, maskesiz dolaşan vatandaşları uyardı. Genel olarak maske kuralına uyulduğu görüldü.