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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Tokat'ta yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması

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Tokat'ta yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması
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TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi il genelindeki bütün okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yüz yüze eğitimler öncesi il genelinde okulların daha hijyenik ve güvenli olması amacıyla dezenfeksiyon çalışması başlattı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar dezenfekte edildi. Okul içerisinde ise öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları için, uyarı yazıları asıldı.

21 Eylül'de Tokat il genelinde 15 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Tokat İl Milli Müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimiz aldık. Öğrencilerimizin kullanacağı koridorlardan sınıflara kadar, ortak kullanım alanlarından bahçelere kadar tüm mekanlarda tedbirlerimiz aldık. Gerekli hazırlıkları yaptık. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamu alanları içerisinde en güvenilir alanlar okullarımız. Çünkü öğretmenlerimiz çocuklarımızı sıkı takip edecek. Düzenli olarak okullarımız, sınıflarımız temizlenecek, dezenfekte edilecek. Biz hazırız. Okullarımız hazır. Sayın velilerimiz güvenle çocuklarını okullarına gönderebilirler. Uzun bir aradan sonra okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz birbirine kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

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