Tokat'ta yerleşim yerine indiler | Başkası görse kaçar, o ise 'gülümseyin çekiyorum' diye seslendi

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İlçeye bağlı Büşürüm Köyü Karagömlek Mahallesi’nde aç kalan ayılar, yiyecek bulmak için çöp konteynerlerine dadandı. Tokat İl Özel İdaresi’ne ait konteynerleri karıştıran ayılar, çöpleri etrafa dağıttı. Sabah saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, yiyecek arayışındaki ayının çöp konteynerine yaklaşarak içindekileri etrafa saçtığı anlar net şekilde görüldü. "Gülümseyin çekiyorum" diyen vatandaş ayıların o anlarını cep telefonuyla kaydetti.