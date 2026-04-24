Tokat'ta yerel radyonun sahibi, evinde ölü bulundu

Olay, saat 08.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Tahıl Sokak’ta meydana geldi. İlçede yayın yapan yerel bir radyonun yönetim kurulu başkanı Elif Cevahir Şahin’i hareketsiz halde gören kardeşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin’in hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin’in cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.