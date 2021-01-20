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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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TOKAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kış koşullarında yemek bulamayan yaban hayvanları için harekete geçerek, doğaya yem bıraktı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı. Ekipler sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına devam ediyor. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı başladığı andan itibaren düzenli olarak yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları yapıyor. Hava şartlarının sert olmasından dolayı kar altında gıda bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 300 kilogram kuru yonca bıraktı.

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