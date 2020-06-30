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Haber Giriş: 30.06.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Tokat'ta vakalar arttı, çok sayıda kişi tedaviye alındı! Nedeni cenaze ve nişan...

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Tokat'ta vakalar arttı, çok sayıda kişi tedaviye alındı! Nedeni cenaze ve nişan...
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Tokat’ta bir cenaze ile nişan merasimine katılan 50’nin üzerinde kişi koronavirüs şüphesi ile tedaviye alındı.

Tokat’ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesi'nde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki koronavirüs vakalarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hasta tedavi görüyor. Yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2’si ise entübe olarak tedavi ediliyor.

Son 14 günde filyasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor. Koronavirüs vakalarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat’ta, son haftalarda vaka sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor. İl merkezinde yaşanan vak'a artışı ise 'Hayat eve Sığar' uygulamasında gözler önüne seriliyor.

Bir haftada 50 vaka

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlardan koronavirüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50’nin üzerinde hastanede hastanın tedaviye alındığı öğrenildi.

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