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Gündem
İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Tokat'ta, uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

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Tokat'ta, uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

TOKAT’ta, jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ve Niksar ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 329 uyuşturucu hap, 358 gram kenevir tohumu, 87 gram esrar ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 44 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tokatta, uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

 

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