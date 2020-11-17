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Gündem
İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Tokat'ta, uyuşturucu satıcısına tutuklama

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Tokat'ta, uyuşturucu satıcısına tutuklama
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TOKAT'ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Y.K.'nin uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı. Y.K., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 440 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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