Tokat'ta, uyuşturucu satıcısına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Y.K.'nin uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı. Y.K., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 440 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.