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DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:43 | Son Güncelleme:

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, ilçede oturan kişilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 29.92 gram esrar, 10.37 gram skunk, 7.05 gram metamfetamin, 6.40 gram eroin, 1.40 gram toz ecstasy, 1.16 gram afyon sakızı, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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