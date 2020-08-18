MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta trafik kazası: 3 yaralı
GeriGündem Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

TOKAT'ın Zile ilçesinde, operatörün kontrolünden çıkan beton pompasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zile- Çekerek yolunun Iğdır köyü yakınlarında meydana geldi. Çekerek'ten Zile yönüne giden Mahsun Taş (24) yönetimindeki 60 AY 063 plakalı beton pompası, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada beton pompası operatörü Mahsun Taş ile Mazlum Taş ve Murat Sağdık Kılıçarslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zile Belediyesi İtfaiyesi'nden kurtarma ekipleri, araç içinde ayağı sıkışan Murat Sağdık Kılıçarslan'ı 4,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle